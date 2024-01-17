Топ-руководитель НАТО предупредил о новой эпохе: Альянс должен быть готов к боевым действиям

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, открывая двухдневную встречу командующих вооруженных сил стран НАТО в Брюсселе, призвал к трансформации боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно".

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В своем вступительном слове Бауэр отметил, что НАТО необходимо, чтобы государственные и частные субъекты изменили свое мышление, перейдя от эпохи, когда все было запланировано и предсказуемо, к эпохе, "когда все может произойти в любое время" и в которой "мы должны ожидать неожиданностей".

"Для того чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам нужна трансформация боевых сил и средств НАТО. Это будет главной темой сегодняшнего заседания под председательством верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации", – сказал Бауэр.

В этом вопросе ключевым фактором будет сотрудничество между государственным и частным секторами, отметил он.

"В военном плане нужно сделать еще много шагов, чтобы достичь того, чего мы хотим достичь для нашей коллективной обороны. Однако ответственность за свободу лежит не только на плечах тех, кто в погонах.

Чтобы укрепить нашу коллективную защиту и одновременно поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе, нам нужен общественный подход", – сказал также Бауэр.

17-18 января в Брюсселе состоится заседание высшего военного органа НАТО – Военного комитета, в рамках которого запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженными силами.

Накануне в телефонном разговоре с Бауэром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что присоединится к заседанию в формате видеоконференции.

В разговоре Залужный проинформировал Бауэра о ситуации на фронте.