Польша может вскоре получить еще часть замороженных средств ЕС

Евросоюз близок к разблокированию части из 60 миллиардов евро финансирования Польши, которое до сих пор было преимущественно заморожено из-за отступления страны от норм демократии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Bloomberg.

"Новое правительство демонстрирует большую готовность участвовать в решении вопросов верховенства права, включая реформирование судебной системы, поэтому мы надеемся, что вскоре сможем достичь прогресса в реализации польского плана устойчивости и восстановления и осуществить первый платеж", – сказал он журналистам в Брюсселе.

Юридические эксперты Евросоюза все еще оценивают польские шаги, но общее ощущение достаточно позитивное, добавил Домбровскис. По его словам, Еврокомиссия "очень интенсивно" работает с Варшавой.

"Есть добрая воля как со стороны Польши, так и со стороны ЕС", – заявил журналистам в Брюсселе комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, указав, что нельзя игнорировать промежуточные результаты по достижению независимости судебной системы.

Как отмечает Bloomberg, дипломаты говорят, что Туск, возможно, сможет удовлетворить требования ЕС, используя альтернативные шаги, такие как исполнительные приказы и решения министров, если они не смогут провести необходимое законодательство из-за сопротивления президента Анджея Дуды.

Ранее польский Конституционный трибунал 15 января принял промежуточное решение, в котором обязал министра юстиции Адама Боднара воздержаться от действий, которые препятствуют осуществлять полномочия председателю Национальной прокуратуры Дариушу Барскому.

На прошлой неделе министр юстиции Польши Адам Боднар пошел на редкий шаг и объявил о лишении полномочий заместителя генпрокурора Дариуша Барского, которого считают лояльным к предшественнику Боднара, председателя правой партии "Солидарная Польша" Збигнева Зебро.

Среди прочего, перед своей отставкой в прошлом году Зебро распорядился передать большинство своих прокурорских полномочий национальному прокурору, то есть заместителю. Так, вероятно, он рассчитывал сохранить влияние на принятие решений. Барский заявил, что действия нового польского правительства являются противоправными.

Ситуация в прокуратуре Польши является очередным шагом правительства Туска по лишению институтов влияния партии "Право и справедливость". В прошлом месяце, например, он уволил лояльное к предыдущей власти руководство государственных медиа.

В конце декабря ЕС перечислил Польше первые 5 миллиардов евро финансовой помощи, которая до сих пор была преимущественно заморожена из-за отступления страны от норм демократии.

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