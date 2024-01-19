В Швеции впервые с 1990-х годов возобновили гражданскую службу по призыву

В Швеции с 19 января возобновилась гражданская служба по призыву – альтернатива военной службе, которая будет касаться работников местных спасательных служб и энергетиков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин объяснил, что восстановление гражданской службы необходимо для того, чтобы критически важные службы могли функционировать "во времена повышенной готовности и, наконец, войны".

Гражданская служба по призыву в Швеции является альтернативой военной службе, которой подлежат все мужчины в возрасте от 16 до 70 лет и которую с 2017 года сделали обязательной. А обязательный призыв на гражданскую службу, который восстанавливается сейчас, отменили после завершения Холодной войны в 1990-х годах.

В правительстве Швеции не уточнили, какое количество призывников на гражданскую службу планируется набрать; ранее премьер Ульф Кристерссон говорил, что речь идет о где-то 2000 человек. Отмечается, что те, кто подлежит критериям призыва, пройдут соответствующие курсы переквалификации.

На гражданскую службу могут претендовать также люди, которые имели опыт работы в энергетическом секторе, но уже там не работают.

Кроме того, с осени 2024 года под эгидой Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям также начнутся курсы повышения квалификации в сфере гражданской защиты.

Напомним, на прошлой неделе главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.