Франция запретила вылов рыбы в Бискайском заливе, чтобы спасти дельфинов

Во Франции с понедельника начал действовать запрет на вылов рыбы в Бискайском заливе до 22 февраля, который вызвал недовольство рыбаков.

Об этом сообщило Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Решение было принято по требованию экологических организаций с целью защиты дельфинов и китообразных.

По данным неправительственных организаций, от 5 до 10 тысяч китообразных погибают ежегодно, попадая в сети французских рыбаков.

Запрет коснется около 450 лодок, которые ловят рыбу сетями на побережье Атлантического океана. Суда должны оставаться в порту.

Рыбаки называют запрет абсурдным и жалуются на финансовые потери, несмотря на предложенную правительством компенсацию.

"Я не просто не согласен с этим решением, я его не понимаю", – сказал Оливье де Незет, президент Французского национального комитета по морскому рыболовству.

Хотя правительство обязалось компенсировать рыбакам 100% их оборота, они сожалеют по поводу "разбазаривания" государственных средств.

"Вы понимаете, что означает компенсировать целую отрасль? Мы могли бы так много сделать на эти средства", – говорит Оливье де Незет.

Директор объединения 120 рыболовецких компаний в Новой Аквитании и Бретани Жюльен Ламот выражает сожаление по поводу этого "жестокого" решения, которое было принято "очень поздно".

Он отметил, что сожалеет об отказе от исключений, изначально запланированных для судов, оснащенных камерами или специальными устройствами, отпугивающими морских млекопитающих с помощью звука.

В конце декабря Государственный совет постановил, что эти исключения были "слишком масштабными для того, чтобы запрет рыбной ловли имел достаточное влияние на случайный вылов".

Кроме того, во французской федерации природоохранных ассоциаций назвали эти устройства недостаточно эффективными.

Организация ссылается на заключение Международного совета по исследованию моря (ICES), который в мае 2020 года провел оценку этих акустических устройств и пришел к выводу, что они сами по себе недостаточны для уменьшения случайного вылова.

Экологические организации утверждают, что ситуация является критической и добавляют, что существует риск того, что дельфины могут исчезнуть из Бискайского залива "через 40-50 лет".

Напомним, в декабре Норвегия и Великобритания заключили двустороннее соглашение об условиях вылова рыбы в 2024 году.

В октябре министры ЕС согласовали более мягкие квоты на вылов рыбы в Балтике, чем предлагала Еврокомиссия. Первоначальное предложение критиковали балтийские государства и Финляндия.