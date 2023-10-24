ЕС согласовал более мягкие квоты на рыбалку в Балтике, чем предлагала Еврокомиссия

Министры ЕС согласовали меньшее сокращение квот на вылов рыбы в Балтийском море, чем то, что предлагала Еврокомиссия и против которого громко высказывались Латвия и Эстония.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Во вторник на встрече в Люксембурге утвердили сокращение квоты на вылов сельди в открытой акватории Балтийского моря и Финском заливе на 43%, тогда как ЕК предлагала 60%.

В Рижском заливе сокращение составит 17%, вместо предложенных 20%.

Квоты на вылов шпротов в открытой акватории Балтики сократили на 10%, а лосося – на 22% в Ботническом заливе и на 7% в Финском заливе.

Министр региональных дел Эстонии Мадис Каллас по итогам отметил, что Таллинн сумел выторговать в переговорах максимум того, что можно было ожидать. Он добавил, что в последующие годы переговоры не будут проще, а только наоборот, и отрасли следует готовиться к тому, что возможности вылова в Балтийском море будут уменьшаться.

Он пояснил, что предложение Еврокомиссии основывалось на данных о состоянии популяции различных видов рыб в Балтийском море, и ситуация хуже, чем хотелось бы, чем и обусловлено предложение.

Финляндия получила для себя также существенно лучшее решение, чем в предложении – в Ботническом заливе вылов сельди хотели уменьшить на 98%, но в итоге уменьшают на 31%.

Министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссая назвала решение "ответственным".

Предложение Еврокомиссии критиковали также в Латвии с аргументами, что это станет тяжелым ударом для отрасли и поставит под угрозу доступность известных "рижских шпрот".