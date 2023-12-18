Норвегия и Великобритания согласовали условия вылова рыбы на 2024 год

Норвегия и Великобритания заключили двустороннее соглашение об условиях вылова рыбы в 2024 году.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Соглашение предусматривает взаимный допуск в экономическую зону и согласовывает обмен квотами на вылов рыбы. Квоты, которыми обменивается Норвегия, направленные на сохранение традиционной для норвежских рыбаков зоны промысла к западу от Шотландии.

"Великобритания является ключевым партнером Норвегии по сотрудничеству в сфере рыболовства и морской политики. В этом году переговоры были открытыми и конструктивными и подтверждают, что наше двустороннее сотрудничество является близким и хорошим", – отметила норвежский министр по вопросам рыбалки и океанов Сесилия Мирсет.

На прошлой неделе заключили такое соглашение между ЕС, Британией и Норвегией.

Напомним, в октябре министры ЕС согласовали более мягкие квоты на рыбалку в Балтике, чем предлагала Еврокомиссия. Первоначальное предложение критиковали балтийские государства и Финляндия.