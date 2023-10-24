Латвия против предложенных ЕС квот на вылов рыбы

В Латвии выразили недовольство планом Еврокомиссии по уменьшению квот на вылов некоторых видов рыбы.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

План предусматривает значительное сокращение в 2024 году вылова сельди в Балтийском море на 60%, возле Риги – на 20%, вылова леща – на 23% по сравнению с 2023 годом.

В латвийском министерстве сельского хозяйства заявили, что категорически не согласны с такими цифрами, потому что это станет сокрушительным ударом для рыболовецкой и рыбообрабатывающей отраслей в Латвии, где эти виды составляют значительную долю. Министерство просит ЕК не ограничивать вылов сельди и шпрот для латвийских рыбаков больше, чем того требует текущее состояние популяции рыб в Балтике.

В дополнение к сокращению объемов вылова, план предусматривает уменьшение и допустимых объемов "побочного улова" – когда в сети попадает не только вид, вылов которого проводится, но и другой в незначительном количестве. Так, со шпротами часто вылавливают сельдь.

Представители рыболовецкой отрасли говорят, что контролировать этот случайный улов очень сложно, и если существующий лимит еще больше снизить, то "ловить шпроты станет невозможно".

Там говорят также, что новые квоты грозят простоем 6-7 латвийских фабрик, производящих знаменитые "Рижские шпроты".

Напомним, в начале этого года во Франции решили на полгода закрыть определенные районы рыболовства в Бискайском заливе, чтобы гарантировать сохранение местных дельфинов.