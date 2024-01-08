В Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

Их заявления приводит телеканал TV4, сообщает "Европейская правда".

По словам министра Болина, ситуация серьезная, и он выразил обеспокоенность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Болин подчеркнул, что "в Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

Его мнение разделяет главнокомандующий Вооруженных сил Бюден, который подчеркнул, что "это очень серьезная ситуация".

"Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям", – сказал Бюден.

По его словам, в последние годы много было сделано для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

В то же время Швеция все еще находится на пороге НАТО, и Бюден считает, что чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

"Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация... Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество", – подчеркнул он.

В случае войны "сильное гражданское общество" более важно, чем когда-либо, добавил главнокомандующий.

Ранее президент Молдовы Майя Санду подчеркнула важность поддержки Украины против полномасштабного российского вторжения, поскольку РФ может распространить агрессию и на другие страны.

Перед этим в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что любые уступки России будут означать лишь расширение агрессии в будущем.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что главный вызов для Праги заключается в том, чтобы держать Россию как можно дальше от чешских границ.