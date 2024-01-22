Глава армии Норвегии: У нас заканчивается время на подготовку к противостоянию России

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у его государства осталось немного времени для наращивания оборонного производства, чтобы иметь возможность противостоять агрессивной России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кристофферсен сказал в интервью агентству NTB.

По мнению руководителя армии Норвегии, сейчас "есть окно, которое может длиться один, два, возможно, три года, в течение которых мы должны инвестировать еще больше в надежную оборону".

"Но у нас заканчивается время. Я просто хочу подчеркнуть это. Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Для нас важно встретить неопределенный и непредсказуемый мир с сильной национальной обороной", – пояснил он.

Кристофферсен указал, что Россия нарастила свои военные мощности "гораздо быстрее, чем ожидалось", и начала сотрудничать с Ираном и Северной Кореей, которые ей в этом помогают.

На вопрос, не противоречит ли наращиванию военного производства помощь Украине в войне против России, норвежский генерал сказал, что это "дилемма", но одновременно и "просчитанный риск", так как РФ также истощает свой военный потенциал.

"Если бы опасность нападения на Норвегию была неизбежной прямо сейчас, мы не смогли бы предоставить столько оружия. Но это не так", – пояснил он.

Ранее в этом месяце лавнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, призвал к трансформации боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно".