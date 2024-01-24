В Белом доме не видят серьезного толчка от армии РФ к наземному наступлению

В Белом доме прокомментировали ситуацию с попытками российских вооруженных сил наступать на востоке и юге Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы не видим особого движения на фронте с востока на юг. Ни одна из сторон не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного серьезного толчка со стороны россиян к какому-то наземному наступлению", – отметил представитель администрации президента США.

По словам Кирби, поэтому он не исключает, что армия РФ, возможно, не будет пытаться наступать, когда земля лучше промерзнет.

Ранее в Белом доме заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Согласно информации CNN, в военных кругах США считают, что новое крупное контрнаступление Украины на юге, скорее всего, состоится не раньше, чем через два года.

Как сообщалось, представители американской разведки считают, что в краткосрочной перспективе сокращение финансирования США не окажет значительного влияния на боевые действия в Украине.