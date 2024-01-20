Ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу NBC News рассказали источники, знакомые с ходом встречи.

По словам собеседников телеканала, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки Аврил Хейнс предупредили конгрессменов, что Украина исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии в ближайшие недели.

На встрече в среду в Белом доме Салливан и Хейнс предоставили лидерам Конгресса засекреченные временные рамки, когда ключевые военные ресурсы Украины будут значительно истощены, а также подробную оценку текущей динамики на поле боя, рассказывают источники.

Салливан подчеркнул, что положение Украины будет усложняться в течение года.

Помощники Байдена, по словам собеседников телеканала, сказали, что если Конгресс не предоставит дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, Россия может выиграть войну за считанные недели – в лучшем случае месяцы.

Один из чиновников Белого дома назвал такую оценку "невероятно суровой".

Кроме того, как отмечает телеканал, помощники Байдена также сказали законодателям, что отсутствие помощи повлияет не только на Украину, но может заставить другие страны, которые полагаются на США, в частности Японию и Южную Корею, по-новому взглянуть на свои союзы.

По словам собеседников, их месседж заключался в том, что победа России "прогремит на весь мир" только потому, что США не смогли справиться.

Двухпартийная группа лидеров Конгресса на встрече согласилась, что оказание помощи Украине является приоритетом национальной безопасности США, но признала, что существуют разногласия относительно того, как действовать на законодательном уровне, говорится в материале.

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.