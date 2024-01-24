Нижняя палата парламента Италии одобрила соглашение о размещении мигрантов в Албании 

Нижняя палата парламента Италии в среду одобрила новое правительственное соглашение с Албанией по размещению мигрантов при рассмотрении их просьб об убежище.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Предложение утвердили 155 голосами против 115, теперь оно передано в Сенат, где правые силы премьера Джорджии Мелони также имеют комфортное большинство.

Мелони и премьер-министр Албании Эди Рама объявили о новаторской инициативе в ноябре прошлого года. Согласно ей, Албания предоставит убежище до 36 тысячам мигрантов в год в двух центрах, в то время как Италия ускорит рассмотрение их просьб об убежище.

Италия уже давно стремится к конкретным жестам солидарности со стороны других стран ЕС, которые помогли бы ей справиться с десятками тысяч мигрантов, прибывающих каждый год. Албания надеется присоединиться к ЕС, и Италия решительно поддерживает ее заявку.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила соглашение как важную инициативу и результат "нестандартного мышления", необходимого для решения проблемы миграции.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что соглашение не нарушает законодательство Европейского Союза.

Но правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.

Левоцентристская оппозиция Италии назвала это соглашение дорогостоящим пропагандистским мероприятием накануне европейских выборов в этом году и позорной попыткой превратить Албанию в "итальянское Гуантанамо".

Конституционный суд Албании в декабре приостановил ратификацию соглашения до рассмотрения его конституционности, но глава албанского правительства Рама выразил уверенность, что суд не найдет никаких нарушений.