В Брюсселе говорят, что соглашение Италии с Албанией по мигрантам не нарушает законы ЕС

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что соглашение, которое позволяет Италии построить в Албании лагеря для приема мигрантов, не нарушает законодательство Европейского Союза.

Ее заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Йоханссон отметила, что в этом случае законодательство ЕС не применяется.

"Предварительная оценка нашей юридической службы заключается в том, что это не нарушает законодательство ЕС, это за рамками законодательства ЕС", – сказала еврокомиссар.

Соглашение между Италией и Албанией вызвало критику со стороны правозащитных групп. Некоторые сравнивали его с планами британского правительства отправить искателей убежища в Руанду, которые был признан незаконным Верховным судом Великобритании.

Италия планирует открыть два учреждения в Албании следующей весной: одно для проверки мигрантов по прибытии, а второе – для их содержания, пока рассматриваются заявления о предоставлении убежища.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что такое соглашение может стать образцом для соглашений между Европейским Союзом и странами, не являющимися его членами.