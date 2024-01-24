Нижня палата парламенту Італії схвалила угоду про розміщення мігрантів у Албанії 

Нижня палата парламенту Італії у середу схвалила нову урядову угоду з Албанією щодо розміщення мігрантів під час розгляду їхніх прохань про притулок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Пропозицію затвердили 155 голосами проти 115, тепер вона передана до Сенату, де праві сили прем’єрки Джорджії Мелоні також мають комфортну більшість.

Мелоні та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосили про новаторську ініціативу в листопаді минулого року. Згідно з нею, Албанія надасть притулок до 36 тисячам мігрантів на рік у двох центрах, в той час як Італія прискорить розгляд їхніх прохань про притулок.

Італія вже давно прагне конкретних жестів солідарності з боку інших країн ЄС, які допомогли б їй впоратися з десятками тисяч мігрантів, які прибувають щороку. Албанія сподівається приєднатися до ЄС, і Італія рішуче підтримує її заявку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалила угоду як важливу ініціативу і результат "нестандартного мислення", необхідного для вирішення проблеми міграції.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що угода не порушує законодавство Європейського Союзу.

Але правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.

Лівоцентристська опозиція Італії назвала цю угоду дорогим пропагандистським заходом напередодні європейських виборів цього року і ганебною спробою перетворити Албанію на "італійське Гуантанамо".

Конституційний суд Албанії в грудні призупинив ратифікацію угоди до розгляду її конституційності, але глава албанського уряду Рама висловив впевненість, що суд не знайде жодних порушень.