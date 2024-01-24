Работника музея Ван Гога в Нидерландах отстранили за украденные карточки с покемонами

Музей Ван Гога в Амстердаме отстранил четырех сотрудников из-за неподобающего поведения во время выставки, посвященной покемонам – в частности кражу коллекционных карт одним из них.

Об этом стало известно изданию Parool, сообщает "Европейская правда".

На выставке под названием "Ван Гог и покемоны", которая открылась в сентябре 2023 года и продолжалась до 7 января, были экспонированы шесть картин с изображением покемонов в характерном стиле голландского художника.

Выставка стала хитом среди посетителей музея: билеты на нее распродали за несколько недель до официального открытия. Особое внимание любителей покемонов привлекла коллекционная карточка с изображением Пикачу.

Отстраненные сотрудники Музея Ван Гога, как узнал Parool, давали посетителям ложную якобы инсайдерскую информацию о том, как купить билеты на выставку. А один из них украл целую коробку с коллекционными карточками.

В музее официально подтвердили, что отстранили "ряд сотрудников от оперативной работы" – то есть охранников, кассиров и работников гардероба – за несоблюдение "процедур и кодексов поведения" для персонала.

Вдохновением для выставки "Ван Гог и покемоны" стал реальный факт: голландский художник в свое время увлекался японскими картинами – которые в свою очередь также вдохновили и авторов покемонов.

Напомним, Британский музей планирует оцифровать всю свою коллекцию, ссылаясь на необходимость обеспечить публичный доступ к своему огромному каталогу после того, как в августе стало известно, что 2 000 артефактов были украдены или исчезли.