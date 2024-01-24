Працівника музею Ван Гога в Нідерландах відсторонили за вкрадені картки з покемонами

Музей Ван Гога в Амстердамі відсторонив чотирьох співробітників через неналежну поведінку під час виставки, присвяченій покемонам – зокрема крадіжку колекційних карт одним із них.

Про це стало відомо виданню Parool, повідомляє "Європейська правда".

На виставці під назвою "Ван Гог і покемони", яка відкрилась у вересні 2023 року й тривала до 7 січня, були експоновані шість картин із зображенням покемонів у характерному стилі голландського художника.

Виставка стала хітом серед відвідувачів музею: квитки на неї розпродали за кілька тижнів до офіційного відкриття. Особливу увагу поціновувачів покемонів привернула колекційна картка із зображенням Пікачу.

Відсторонені працівники Музею Ван Гога, як дізнався Parool, давали відвідувачам неправдиву нібито інсайдерську інформацію про те, як купити квитки на виставку. А один із них вкрав цілу коробку з колекційними картками.

У музеї офіційно підтвердили, що відсторонили "низку співробітників від оперативної роботи'" – тобто охоронців, касирів і працівників гардеробу – за недотримання "процедур і кодексів поведінки" для персоналу.

Натхненням для виставки "Ван Гог і покемони" став реальний факт: голландський митець свого часу захоплювався японськими картинами – які своєю чергою також надихнули й авторів покемонів.

Нагадаємо, Британський музей планує оцифрувати всю свою колекцію, посилаючись на необхідність забезпечити публічний доступ до свого величезного каталогу після того, як у серпні стало відомо, що 2 000 артефактів були вкрадені або зникли.