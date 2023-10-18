Британский музей полностью оцифрует коллекцию после краж экспонатов

Британский музей заявил в среду, что планирует оцифровать всю свою коллекцию, ссылаясь на необходимость обеспечить публичный доступ к своему огромному каталогу после того, как в августе стало известно, что 2 000 артефактов были украдены или исчезли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Музей, один из самых посещаемых в мире, пытается справиться с последствиями краж, которые осветили внутренние недостатки и привели к увольнению его директора.

"По сути, мы стали жертвами внутренней работы того, кто, как мы считаем, в течение длительного периода времени обворовывал музей и кому музей доверял", – заявил его руководитель Джордж Осборн парламентскому комитету по вопросам культуры, СМИ и спорта.

"Есть много уроков, которые нужно вынести", – добавил он.

По оценкам Осборна, около 350 артефактов находятся в процессе возвращения.

Музей, который хранит такие сокровища, как Розеттский камень и мраморы Парфенона, уволил одного из своих сотрудников из-за краж, которые также расследует лондонская городская полиция.

Также сообщается, что среди похищенных предметов были золотые кольца, серьги и другие ювелирные изделия древнегреческого и римского периодов, а также мелкие предметы, такие как драгоценные камни, которые часто вставляли в кольца.

"Мы приняли меры для улучшения безопасности и теперь уверены, что подобная кража больше никогда не повторится", – сказал в своем заявлении временный директор музея Марк Джонс.

"Но мы не можем и не должны считать, что безопасность коллекции, в более широком смысле, может быть достигнута, просто закрыв все под замок. Я убежден, что самым важным ответом на кражи является расширение доступа к коллекции", – считает он.

Предложенный проект оцифровки займет 5 лет, при этом 2,4 миллиона записей нужно будет загрузить или обновить. Согласно информации на сайте музея, его коллекция насчитывает не менее 8 миллионов объектов.

Музей, который в течение многих лет противостоял призывам многих стран, в том числе Греции, репатриировать исторические сокровища, в прошлом месяце запустил общественную горячую линию с призывом о помощи в поиске похищенных предметов.