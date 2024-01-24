Шольц рассчитывает, что Словакия продолжит поддержку Украины в войне против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи со словацким премьер-министром Робертом Фицо в Берлине 24 января выразил надежду, что Братислава, как и другие союзники Украины, продолжат ее поддержку на фоне полномасштабной российской агрессии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на dts.

На совместной пресс-конференции Шольц предостерег от мысли, что "продолжение этой ужасной войны происходит только из-за отсутствия диалога между Москвой и Киевом", напомнив, что только в Минском и Нормандском форматах состоялись более 200 встреч.

"Мы все знаем результат: грубое вторжение России на территорию всей Украины в нарушение международного права", – добавил он.

Канцлер Германии подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "может закончить эту войну в любой момент, но если Украина перестанет защищать себя – это будет конец Украины". Шольц добавил, что в этом контексте также важно углублять сотрудничество в рамках ЕС и НАТО.

"Я приветствую позицию Словакии, которая с самого начала была четко на стороне Украины, и я рад подчеркнуть то, что я только что сказал лично премьер-министру Фицо: мы рассчитываем на то, что надежное сотрудничество будет решительно продолжено в будущем", – сказал он.

Визит премьера Словакии в Германию стал первым после его назначения осенью прошлого года. Фицо должен был прибыть в Берлин еще в декабре, но помешал положительный тест Шольца на COVID-19.

Перед тем глава словацкого правительства встретился с премьером Денисом Шмыгалем в Ужгороде и заявил, что не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса и поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС.