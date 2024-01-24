Шмыгаль сообщил о результатах встречи с премьером Словакии
Премьер Украины Денис Шмыгаль после встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Ужгороде в среду заявил, что пришел с ним к согласию по ряду вопросов и достиг по меньшей мере четырех договоренностей.
Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".
По словам украинского премьера, были достигнуты следующие договоренности:
- Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.
- Сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.
- Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.
- Премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
"Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", – прокомментировал также Денис Шмыгаль.
Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.
А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".