Шмыгаль сообщил о результатах встречи с премьером Словакии

Премьер Украины Денис Шмыгаль после встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Ужгороде в среду заявил, что пришел с ним к согласию по ряду вопросов и достиг по меньшей мере четырех договоренностей.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского премьера, были достигнуты следующие договоренности:

Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.

Премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

"Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", – прокомментировал также Денис Шмыгаль.

Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.

А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".