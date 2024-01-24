Шольц розраховує, що Словаччина продовжить підтримку України у війні проти РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні 24 січня висловив сподівання, що Братислава, як і інші союзники України, продовжать її підтримку на тлі повномасштабної російської агресії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на dts.

На спільній пресконференції Шольц застеріг від думки, що "продовження цієї жахливої війни відбувається лише через відсутність діалогу між Москвою і Києвом", нагадавши, що тільки в Мінському й Нормандському форматах відбулись більш як 200 зустрічей.

"Ми всі знаємо результат: брутальне вторгнення Росії на територію всієї України в порушення міжнародного права", – додав він.

Канцлер Німеччини наголосив, що президент РФ Владімір Путін "може закінчити цю війну в будь-який момент, але якщо Україна перестане захищати себе – це буде кінець України". Шольц додав, що в цьому контексті також важливо поглиблювати співпрацю в межах ЄС і НАТО.

"Я вітаю позицію Словаччини, яка з самого початку була чітко на боці України, і я радий підкреслити те, що я щойно сказав особисто прем'єр-міністру Фіцо: ми розраховуємо на те, що надійна співпраця буде рішуче продовжена в майбутньому", – сказав він.

Візит прем’єра Словаччини до Німеччини став першим після його призначення восени минулого року. Фіцо мав прибути до Берліна ще в грудні, але на заваді став позитивний тест Шольца на COVID-19.

Перед тим голова словацького уряду зустрівся з прем'єром Денисом Шмигалем в Ужгороді й заявив, що не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу та підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС.