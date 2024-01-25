Кэмерон заявил премьеру Израиля о необходимости создания палестинского государства

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своей поездки на Ближний Восток встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

Во время встречи с Нетаньяху Кэмерон отметил необходимость политической стратегии для достижения долгосрочного мира, которая должна основываться на "надежном и необратимом пути к созданию палестинского государства рядом с Израилем, что позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности".

Также во время встречи обсуждали потребность в предоставлении значительно большей помощи Газе.

Глава британского МИД заявил, что Израилю необходимо открыть больше контрольно-пропускных пунктов в Газу, продолжить работу КПП Ницана и Керем Шалом, а также поддержать усилия ООН по эффективному распределению помощи по всей территории Газы.

Он также подчеркнул необходимость для Израиля принять все возможные меры для обеспечения безопасности медицинского персонала и объектов в Газе.

Кэмерон также подтвердил, что Британия поддерживает усилия по освобождению 136 заложников, которых захватили боевики ХАМАС.

По словам британского министра, он хочет видеть немедленную гуманитарную паузу для освобождения заложников и оказания помощи, что приведет к устойчивому прекращению огня без возвращения к боевым действиям.

Для этого, отметил Кэмерон, ХАМАС должен согласиться на освобождение всех заложников, отдать управление Газой Палестинской администрации путем заключения соответствующего соглашения, а также прекратить ракетные обстрелы Израиля.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправляется с визитом на Ближний Восток, чтобы потребовать немедленной гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе.

Перед этим СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.