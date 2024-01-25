В Киев приехал глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Украину в четверг, 25 января, для встречи с украинскими чиновниками.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Это уже восьмой визит Ландсбергиса в Украину после российского вторжения в феврале 2022 года.

По дороге в Киев литовский министр заявил журналистам, что этот год войны будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может определить ее результат.

"Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим, что 2024 год может быть и будет чрезвычайно важным для хода войны в Украине", – сказал Ландсбергис.

LRT

"Есть сценарии, если предположения правильные, что Украина получает более сильную поддержку со стороны Запада, то ее позиция в войне укрепляется, но предполагаются и более сложные сценарии", – добавил он.

Во время визита, который продлится несколько дней, глава МИД Литвы встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.

По словам министра, его визит будет посвящен "возможным сценариям на этот год и тому, что мы можем сделать, чтобы помочь избежать некоторых сложных сценариев для Украины".

Он также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.

Ранее Ландсбергис заявлял, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию на своей территории, но в случае ее поражения "вы (страны ЕС. – ЕП) должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию".

А глава МИД Финляндии Элина Валтонен акцентировала, что перед европейскими странами стоит одновременная задача и предоставлять Украине нужное оружие как можно быстрее, и "разгонять" оборонно-промышленный комплекс в ЕС, чтобы укреплять собственную обороноспособность.