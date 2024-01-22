Глава МИД Литвы: Мы чувствуем холод войны на нашей шее

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что хочет напомнить о важности агрессии РФ против Украины, поскольку украинские силы борются не только за себя, но и за всю Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Литовский министр подчеркнул, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию на своей территории. Он добавил, что надеется на успех Украины в этой войне.

"Но если им это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию", – подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, первыми под опасность могут попасть страны Балтии и со всего восточного фланга НАТО.

"Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии... и я надеюсь, что это может быть достаточным сигналом нашим друзьям и партнерам в Европе в НАТО, что мы должны воспринимать это серьезно", – сказал глава МИД Литвы.

Говоря о боевых действиях на Ближнем Востоке, он сказал, что это также важно, но он хотел бы напомнить, что война РФ против Украины – это "война за наше существование".

"Именно поэтому мы чувствуем холод войны на нашей шее", – добавил министр.

Ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что поддержка Украины будет среди ключевых тем обсуждения встречи глав МИД стран Евросоюза, и призвал не сомневаться, что ЕС своей поддержкой Украины заботится о собственном безопасном будущем.

А глава МИД Финляндии Элина Валтонен акцентировала, что перед европейскими странами стоит одновременная задача и предоставлять Украине нужное оружие как можно быстрее, и "разгонять" оборонно-промышленный комплекс в ЕС, чтобы укреплять собственную обороноспособность.