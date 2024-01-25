Бывшего советника Трампа осудили за неуважение к Конгрессу

Федеральный суд в Вашингтоне 25 января приговорил бывшего торгового советника Белого дома при президентстве Дональда Трампа Питера Наварро к четырем месяцам заключения за неуважение к Конгрессу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Дело в отношении Наварро касается его отказа прийти по повестке на слушания уже распущенного спецкомитета Палаты представителей США, который расследовал обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В сентябре 2023 года суд признал экс-советника Трампа виновным по двум пунктам обвинений. Прокуратура просила по шесть месяцев заключения по каждому, но суд объединил их и уменьшил наказание до четырех месяцев лишения свободы.

Кроме того, Наварро также должен заплатить 9500 долларов штрафа.

Судья Амир Мехта отверг аргументы подсудимого о том, что его дело было политически мотивированным и что он не явился в Конгресс по повестке, сославшись на привилегию исполнительной власти Трампа. Наварро почти сразу после приговора суда обжаловал его.

Решение по его делу стало второй юридической победой "спецкомитета 6 января" Палаты представителей США.

В прошлом октябре на основе его материалов к четырем месяцам заключения – так же за неуважение к Конгрессу – приговорили другого экс-советника Трампа Стивена Бэннона. Его дело сейчас находится на рассмотрении в апелляции.

Самому Трампу в августе 2023 года также предъявили федеральные обвинения в связи со штурмом Капитолия.