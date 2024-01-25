Мэр Амстердама предлагает декриминализировать кокаин

Городской голова Амстердама Фемке Халсема считает, что продажа и употребление кокаина и других наркотиков в Нидерландах не должны быть уголовным преступлением, так как борьба с наркотиками является "извращенной и контрпродуктивной".

Об этом она заявила в интервью газете Financieele Dagblad, сообщает "Европейская правда".

Халсема считает, что рынки наркотических веществ должны регулироваться регулировались, чтобы подорвать модель доходов "недобросовестных преступников".

Мэр Амстердама объяснила, что выступает не за "поспешную легализацию" кокаина, а за его регулирование. Она напомнила, что подобное уже происходит в пилотном проекте правительства Нидерландов по выращиванию каннабиса, где тот легально поставляется в кафе.

"Около 80% ресурсов нашей полиции тратится на борьбу с преступлениями, связанными с наркотиками. В Нидерландах и Бельгии уличные цены на кокаин остаются неизменными годами. Поэтому можно лишь сделать вывод, что невероятное количество усилий не повлияло на рынок", – объясняет она.

Как говорит Халсема, она принадлежит к "все большей группе ученых и управленцев", которые считают "войну с наркотиками" не менее губительной, чем сами наркотики.

Нидерланды были первопроходцами в декриминализации употребления марихуаны, начиная с 1970-х годов. В стране сложилась практика, при которой людей не наказывают за потребление и продажу небольшого количества марихуаны, при этом в стране до сих пор запрещено ее выращивание в коммерческих целях.

Кроме того, в последние годы в Нидерландах более консервативное отношение к марихуане. Амстердам закрывает каннабис-кофейни и запретил курение марихуаны на некоторых мощеных улицах, составляющих его исторический центр.