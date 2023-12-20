В столице Швейцарии рассматривают легализацию кокаина для борьбы с наркотиками

В швейцарском Берне рассматривают пилотную схему, которая позволит продажу кокаина для рекреационного использования как радикальный подход к борьбе с наркотиками.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Швейцария пересматривает свою позицию по наркотикам после того, как некоторые политики и эксперты раскритиковали полный запрет наркотиков как неэффективный. Сейчас на ранней стадии такой же пилотный проект применяется в отношении каннабиса.

Парламент Берна поддержал эту идею, которая еще должна преодолеть сопротивление городских властей, а также потребует изменений в национальном законодательстве.

По словам члена совета Берна от Альтернативной левой партии Евы Чен, которая выступила соавтором предложения, контроль и легализация могут принести больше пользы, чем просто наказание за наркотики.

"Мы все еще далеки от потенциальной легализации, но мы должны искать новые подходы. Именно поэтому мы призываем к проведению научно обоснованного пилотного исследования", – отметила она.

Любая легализация будет сопровождаться контролем качества и информационными кампаниями, уверяет Чен, и такой подход также уменьшит доходы криминала.

Швейцария имеет один из самых высоких уровней употребления кокаина в Европе, согласно показателям содержания нелегальных наркотиков и их метаболитов в сточных водах, а Цюрих, Базель и Женева входят в топ-10 городов Европы по этому показателю.

В Берне, в частности, фиксируют рост его потребления, а цены на кокаин за последние пять лет снизились вдвое, согласно данным неправительственной организации "Наркомания в Швейцарии".

Решение может быть принято через несколько лет или раньше, если нынешние схемы продажи каннабиса, продаваемого в аптеках, покажут успешные результаты, информирует Reuters.

Впрочем, мнения экспертов разделились, и даже те, кто выступает за пилотный проект, обеспокоены потенциальной опасностью. В частности, руководитель группы Центра психиатрических исследований Цюрихского университета Борис Кведнов отметил, что кокаин вызывает зависимость, а риски от его употребления приводят к повреждению сердца, инсультам, депрессии и тревожности.

Во многих европейских странах, включая Испанию, Италию и Португалию, больше нет тюремного заключения за хранение наркотиков, включая кокаин, хотя нигде не пошли так далеко, как в Берне, где обсуждается предложение о его легализации.

Ранее сообщалось, что легализация каннабиса в Германии, которую поддержало федеральное правительство, вероятно, будет отложена до 2024 года.

Перед этим федеральное правительство Германии поддержало предложенный Министерством здравоохранения законопроект о легализации каннабиса, несмотря на оппозицию представителей полиции и медицинской сферы.

До этого сторонники легализации потребления каннабиса прошли по Берлину во время традиционного конопляного парада.