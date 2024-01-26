СМИ: США беспокоятся из-за возможной "смертоносной акции" со стороны КНДР

В США беспокоятся из-за того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшие месяцы может осуществить какую-то "смертоносную акцию" против Южной Кореи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников издания, недавняя более жесткая риторика Ким Чен Ына является частью серии провокаций и это следует воспринимать серьезно.

Хотя американские официальные лица не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, Ким может, например, нанести удары из артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. Тогда погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица на Юге, но обе военные вскоре прекратили огонь.

Более агрессивная позиция Кима стала очевидной после серии запусков крылатых ракет, испытания нового вооружения, а также отказа от идеи мирного воссоединения с Южной Кореей.

Кроме того, как добавляют американские чиновники, Ким Чен Ына "вдохновляет" углубление сотрудничества с Россией.

В то же время американские ведомства пока не видят признаков того, что КНДР готовится к большой войне, в частности из-за решения передать РФ артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты.

По словам одного из чиновников, лидер, который планирует большую военную операцию, накапливал бы запасы ракет и артиллерийских снарядов.

СМИ ранее сообщили, что европейские и американские чиновники беспокоятся из-за возможного увеличения поставок России северокорейских ракет и боеприпасов.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.