NYT: США и НАТО беспокоят возможные поставки России ракет из КНДР

Европейские и американские чиновники беспокоятся из-за возможного увеличения поставок России северокорейских ракет и боеприпасов.

Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники в структурах Пентагона и НАТО, сообщает "Европейская правда".

В материале говорится, что хотя многие северокорейские артиллерийские снаряды оказываются неисправными, с помощью них российские оккупационные войска все равно могут обстреливать украинские позиции, тогда как ВСУ ограничивают использование собственных запасов, которые уменьшаются.

Однако больше всего Брюссель и Вашингтон беспокоят именно баллистические ракеты.

Ряд чиновников выразили опасения, что россияне надеются использовать ракеты для преодоления поставленных Украине западных систем противовоздушной обороны.

Хотя пока количество переданных ракет небольшое, вероятно, менее 50, американские и европейские чиновники считают, что впоследствии их может быть гораздо больше.

Причем в отличие от снарядов северокорейские ракеты не являются устаревшими – исследование показало, что их конструкция является новейшей.

К тому же американские официальные лица говорят, что северокорейские ракеты оказываются такими же точными, как и российские.

В Южной Корее официальные лица и аналитики говорят, что война в Украине дает Северной Корее то, в чем она нуждается: испытательный полигон, чтобы увидеть, как ее новый ракетный арсенал, разработанный для конфликта с Южной Кореей и США, противостоит системам ПВО западного образца.

Чиновники США беспокоятся, что если Северная Корея увеличит свои поставки в РФ, Украина может быть вынуждена еще больше тратить западные ракеты ПВО, что будет иметь разрушительные для нее последствия, если дополнительное военное финансирование не будет одобрено Конгрессом.

В НАТО тоже обеспокоены фактом северокорейских поставок в РФ, что может оказаться особенно проблематичным в то время, когда Украина не уверена, когда и от кого она получит собственные следующие поставки.

Издание отмечает, что США будет трудно остановить эти поставки из КНДР в Россию. Северная Корея в последнее время занимает более воинственную позицию в своей внешней политике и сосредоточилась на укреплении своих связей с Россией.

Однако природа этих отношений непонятна. Россия обещает широкий спектр технологий в обмен баллистические ракеты, в том числе самолеты и передовые технологии. Но американские официальные лица не верят, что Россия в настоящее время предоставила оружие или дополнительные технологии для баллистических ракет.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.