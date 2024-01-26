The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Британию, вывезенное в 2008 году

Соединенные Штаты планируют вновь разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании – на авиабазе Лейкенхит, где оно ранее хранилось до 2008 года, – на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на документы Пентагона сообщила газета The Telegraph.

По меньшей мере два документа Минобороны США касаются подготовки к "ядерной миссии" на базе Королевских ВВС Лейкенхит. Они свидетельствуют, что Пентагон заказал для базы новое оборудование, в частности баллистические щиты, предназначенные для защиты военнослужащих.

Кроме того, The Telegraph упоминает о строительстве нового жилого комплекса для американских военнослужащих, работающих на объекте. Оно должно начаться в июне.

США ранее объявили о планах разместить в Лейкенихте две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, которые способны нести ядерные бомбы.

Ожидается, что на авиабазе будут размещены американские гравитационные бомбы B61-12, которые имеют мощность до 50 килотонн – более чем в три раза большую, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Американское ядерное оружие было размещено в ряде европейских стран в эпоху Холодной войны. Из Британии его вывезли в 2008 году.

Возвращение американского оружия в Великобританию является частью программы НАТО по развитию и модернизации ядерных объектов в ответ на усиление напряженности в отношениях с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, в Министерстве обороны Украины считают, что при наилучшем сценарии завершения войны Россия должна потерять статус ядерной державы, потому что она является угрозой для мира.