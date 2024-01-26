The Telegraph: США повернуть ядерну зброю до Британії, вивезену у 2008 році

Сполучені Штати планують знову розмістити свою ядерну зброю на території Великої Британії – на авіабазі Лейкенхіт, де вона раніше зберігалась до 2008 року, – на тлі зростання загрози з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на документи Пентагону повідомила газета The Telegraph.

Щонайменше два документи Міноборони США стосуються підготовки до "ядерної місії" на базі Королівських ВПС Лейкенхіт. Вони свідчать, що Пентагон замовив для бази нове обладнання, зокрема балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців.

Крім того, The Telegraph згадує про будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на об'єкті. Воно має розпочатись у червні.

США раніше оголосили про плани розмістити в Лейкеніхті дві ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35, які здатні нести ядерні бомби.

Очікується, що на авіабазі будуть розміщені американські гравітаційні бомби B61-12, які мають потужність до 50 кілотонн – понад утричі більшу, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Американська ядерна зброя була розміщена в низці європейських країн в добу Холодної війни. Із Британії її вивезли у 2008 році.

Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною програми НАТО з розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України вважають, що за найкращого сценарію завершення війни Росія має втратити статус ядерної держави, тому що вона є загрозою для світу.