В Британии зафиксировали самую теплую температуру января за всю историю наблюдений

В Великобритании предварительно зафиксирована самая теплая температура января за всю историю наблюдений.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

В воскресенье в некоторых частях Шотландии температура воздуха достигла 19,6 градусов по Цельсию.

Температура была зафиксирована в селе Кинлочеве в Вестер-Росс, в высокогорье, что также стало новым зимним рекордом для Шотландии, сообщает Метеорологическое бюро.

Метеоролог Бекки Митчелл рассказала Sky News, что южные ветры принесли мягкий воздух из Африки через всю Британию, что привело к повышению температуры выше нормы.

Ветры также принесли облако пыли из Сахары в некоторые районы Британии, что может привести к оседанию красной пыли на улицах и автомобилях в течение следующих 24 часов.

Новый рекорд побил предыдущие январские максимумы в 18,3°C, установленные в Инчмарло и Абойн в 2003 году, а также в Абери в 1958 и 1971 годах.

Частично причиной скачка температуры является так называемый эффект фена, то есть движение воздуха с влажной и холодной стороны горы к более теплым и сухим условиям на другой стороне.

Когда ветер попадает в горные районы страны, воздух иногда может выталкиваться на вершину – при этом воздух теряет свою влагу и становится более сухим, когда поднимается вверх.

К тому времени, как он спускается с другой стороны холма, относительно сухой воздух нагревается.

Это явление наиболее распространено в горных регионах, таких как Шотландское нагорье.

В пятницу сообщалось, что в Испании жара привела к тому, что во многих прибрежных районах ощущалась почти летняя погода: люди выходили на пляжи, чтобы позагорать, а некоторые купались.

Зимняя жара соответствует тенденции ко все более частым периодам необычно высоких температур, которые эксперты связывают с изменением климата.