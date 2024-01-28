У Британії зафіксували найтеплішу температуру січня за всю історію спостережень

У Великій Британії попередньо зафіксовано найтеплішу температуру січня за всю історію спостережень.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

В неділю в деяких частинах Шотландії температура повітря сягнула 19,6 градусів за Цельсієм.

Температура була зафіксована в селі Кінлочеве у Вестер-Росс, у високогір'ї, що також стало новим зимовим рекордом для Шотландії, повідомляє Метеорологічне бюро.

Метеоролог Беккі Мітчелл розповіла Sky News, що південні вітри принесли м'якше повітря з Африки через всю Британію, що спричинило підвищення температури вище норми.

Вітри також принесли хмару пилу з Сахари в деякі райони Британії, що може призвести до осідання червоного пилу на вулицях і автомобілях протягом наступних 24 годин.

Новий рекорд побив попередні січневі максимуми у 18,3°C, встановлені в Інчмарло і Абойн у 2003 році, а також в Абері в 1958 і 1971 роках.

Частково причиною стрибка температури є так званий ефект фена, тобто рух повітря з вологого і холодного боку гори до тепліших і сухіших умов на іншому боці.

Коли вітер потрапляє в гірські райони країни, повітря іноді може виштовхуватися на вершину – при цьому повітря втрачає свою вологу і стає сухішим, коли піднімається вгору.

До того часу, як воно спускається з іншого боку пагорба, відносно сухе повітря нагрівається.

Це явище найбільш поширене в гірських регіонах, таких як Шотландське нагір'я.

У п’ятницю повідомлялося, що в Іспанії спека призвела до того, що в багатьох прибережних районах відчувалася майже літня погода: люди виходили на пляжі, щоб позасмагати, а дехто купався.

Зимова спека відповідає тенденції до все більш частих періодів незвично високих температур, які експерти пов'язують зі зміною клімату.