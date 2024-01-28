Шольц призвал партнеров по ЕС к большей поддержке Украины

Канцлер Олаф Шольц снова призывает европейских партнеров предоставить Украине большую финансовую и военную поддержку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В отличие от Германии, военная поддержка Украины в других европейских странах часто является "ограниченной", раскритиковал Шольц европейских партнеров на конференции Социал-демократической партии в Берлине.

Федеральное правительство уже выделило более семи миллиардов евро для Украины в бюджете на этот год; это сейчас более половины всех взносов европейских государств, пояснил канцлер.

Германия хочет сделать много, но является "лишь средним государством", сказал он.

Для того, чтобы сделать много, нужен "вклад всех остальных". Поэтому он хочет "говорить в Европе о том, как каждый может увеличить и расширить свой вклад".

Ранее лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер также призвал к большей поддержке Украины.

Как сообщалось, канцлер Германии хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.