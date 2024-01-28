Німецький міністр: Європейські партнери "роблять занадто мало" для України

Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликає європейських партнерів до більшої підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німеччина робить свій внесок і, якщо буде потрібно, "мобілізується ще більше", заявив Лінднер на Європейській партійній конференції лібералів у Берліні.

Однак, додав він, для Німеччини неприйнятно робити ще більше, "щоб інші могли продовжувати робити занадто мало".

Європа – це спільнота цінностей, "і це також повинно проявити себе в цей час", зажадав Лінднер, підкресливши, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні.

"Ми не відступимо від наших зобов'язань", – наголосив він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.