Шольц закликав партнерів по ЄС до більшої підтримки України
Канцлер Олаф Шольц знову закликає європейських партнерів надати Україні більшу фінансову та військову підтримку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
На відміну від Німеччини, військова підтримка України в інших європейських країнах часто є "обмеженою", розкритикував Шольц європейських партнерів на конференції Соціал-демократичної партії у Берліні.
Федеральний уряд вже виділив понад сім мільярдів євро для України в бюджеті на цей рік; це наразі більше половини всіх внесків європейських держав, пояснив канцлер.
Німеччина хоче зробити багато, але є "лише середньою державою", сказав він.
Для того, щоб зробити багато, потрібен "внесок усіх інших". Тому він хоче "говорити в Європі про те, як кожен може збільшити і розширити свій внесок".
Раніше лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер також закликав до більшої підтримки України.
Як повідомлялося, канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.