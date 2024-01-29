США и Британия ужесточили санкции против Ирана

Великобритания и Соединенные Штаты 29 января объявили о новых санкциях против высокопоставленных чиновников Ирана, которые, как утверждается, угрожают национальной безопасности этих государств и оказывают давление на иранских активистов и оппозиционеров за рубежом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции США и Великобритании касаются семи физических и одного юридического лица, связанного с Корпусом стражей исламской революции – милитарной структуры, которая организует подрывные операции за рубежом.

Подсанкционные иранские чиновники фигурировали в расследовании британского телеканала ITV в прошлом месяце, где была установлена их причастность к попытке покушения на ведущих независимого иранского телеканала Iran International.

"Иранский режим и преступные группировки, действующие от его имени, представляют неприемлемую угрозу для безопасности Британии. Британия и США послали четкий сигнал: мы не будем мириться с этой угрозой", – заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Новые санкции были объявлены на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как проиранские группировки ударили по американской военной базе на северо-востоке Иордании.

В результате удара погибли трое американских военных, что стало первой потерей армии США с начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года. По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил обеспокоенность напряженностью на Ближнем Востоке и призвал Иран к деэскалации.