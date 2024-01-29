Администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на удар по американским силам в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сейчас Байден сталкивается с давлением относительно жесткого ответа на удар, который предусматривает прямое противостояние с Ираном, поскольку ответственность за атаку США возложили на поддерживаемые Тегераном группировки.

Источник агентства рассказал, что эта атака потребует более жесткого ответа, чем тот, на который пошли США после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

В материале говорится, что одной из возможностей является тайная операция, в ходе которой США нанесут удар по Ирану. При этом американская сторона не будет брать на себя ответственность за него, но тем самым пошлет четкий сигнал Тегерану.

Кроме того, не исключено, что целями США станут иранские чиновники, как это было с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году, приказ о котором отдал тогдашний президент Дональд Трамп.

Агентство отмечает, что атака по американским силам в Иордании ставит Байдена перед необходимостью принять решение, которое станет одним из самых значимых за время его президентства.

Он хочет наказать виновных в нападении и сдержать Иран от его агрессивных действий в регионе, но это может поставить США в прямую конфронтацию с руководством Тегерана, подчеркивается в материале.

В воскресенье стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.