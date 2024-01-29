Сунак призвал Иран к деэскалации после гибели военных США в Иордании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке, и призвал Иран к деэскалации после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы обеспокоены и призываем Иран продолжать деэскалацию напряженности в регионе", – сказал глава британского правительства.

По его словам, Лондон "абсолютно осуждает" атаки дронов, которые осуществляют поддерживаемые Ираном боевики.

"Мы решительно настроены вместе с нашими союзниками принести стабильность и мир в регион, и именно над этим мы продолжаем работать", – отметил Сунак.

Миссия Ирана в ООН заявила в понедельник, что Тегеран не причастен к этой атаке.

В воскресенье стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.