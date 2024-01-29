США й Британія посилили санкції проти Ірану

Велика Британія та Сполучені Штати 29 січня оголосили про нові санкції проти високопосадовців Ірану, які, як стверджується, загрожують національній безпеці цих держав і чинять тиск на іранських активістів і опозиціонерів за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції США й Британії стосуються сімох фізичних та однієї юридичної особи, пов’язаної з Корпусом вартових ісламської революції – мілітарної структури, яка організовує підривні операції за кордоном.

Підсанкційні іранські посадовці фігурували в розслідуванні британського телеканалу ITV минулого місяця, де було встановлено їхню причетність до спроби замаху на ведучих незалежного іранського телеканалу Iran International.

"Іранський режим і злочинні угруповання, які діють від його імені, становлять неприйнятну загрозу для безпеки Британії. Британія і США надіслали чіткий сигнал: ми не будемо миритися з цією загрозою", – заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Нові санкції були оголошені на тлі посилення напруженості у відносинах між США та Іраном після того, як проіранські угруповання вдарили по американській військовій базі на північному сході Йорданії.

У результаті удару загинули троє американських військових, що стало першою втратою армії США з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2023 року. За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив стурбованість напруженістю на Близькому Сході та закликав Іран до деескалації.