CNN: США договорились с Катаром о пребывании на крупнейшей авиабазе на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты непублично заключили с Катаром соглашение, которое еще на 10 лет продолжает их военное присутствие на крупнейшей базе на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сообщили три неназванных представителя Минобороны США и еще один чиновник, знакомый с соглашением.

Отмечают, что договор, о котором не объявили публично, подчеркивает зависимость Вашингтона от относительно небольшой по размеру страны Персидского залива, которая недавно как посредник сыграла значительную роль в освобождении американцев из плена в Газе и Венесуэле.

США не сообщили о продлении срока действия соглашения в то время, когда Катар продолжает принимать у себя лидеров террористической группировки ХАМАС

Военно-воздушная база Аль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от Дохи, является крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке и может вместить более 10 тысяч американских военнослужащих.

Авиабаза была ключевым центром для воздушных операций Центрального командования США в Афганистане, Иране и на Ближнем Востоке, а также вокруг них. Катарские и британские военно-воздушные силы также используют эту базу.

Расширение объекта происходит в то время, когда Соединенные Штаты усиливают свое присутствие в регионе на фоне эскалации угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых группировок в Ираке, Сирии и Йемене.

Ранее американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.

Перед этим по американской военной базе в сирийском районе Румейлан боевики выпустили 15 ракет с территории Ирака.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.