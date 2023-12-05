По военной базе США в Сирии ударили 15 ракетами с территории Ирака
Вторник, 5 декабря 2023, 08:11
По американской военной базе в сирийском районе Румейлан боевики выпустили 15 ракет с территории Ирака.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
По данным командования накануне, по американскому военному объекту выпустили ракеты калибра 122 мм.
At approximately 2:15 p.m. on Dec. 3, 15 122mm rockets originating in Iraq were fired at the U.S. base Rumalyn Landing Zone in Syria. There were no injuries to personnel or damage to equipment.— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 4, 2023
Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve located the point of origin… pic.twitter.com/bVG9tzKe4P
В результате атаки пострадавших среди личного состава и повреждений техники нет, добавили в командовании.
Объединенная оперативная группа обнаружила исходную точку с помощью средств разведки и передала это место иракским силам безопасности, которые выехали туда. На месте обнаружили бензовоз, приспособленный для запуска до 20 ракет.
Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.
В целом американские чиновники зафиксировали 36 атак в Ираке и 37 в Сирии с середины октября.
На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.