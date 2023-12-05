По военной базе США в Сирии ударили 15 ракетами с территории Ирака

По американской военной базе в сирийском районе Румейлан боевики выпустили 15 ракет с территории Ирака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным командования накануне, по американскому военному объекту выпустили ракеты калибра 122 мм.

At approximately 2:15 p.m. on Dec. 3, 15 122mm rockets originating in Iraq were fired at the U.S. base Rumalyn Landing Zone in Syria. There were no injuries to personnel or damage to equipment.



Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve located the point of origin… pic.twitter.com/bVG9tzKe4P December 4, 2023

В результате атаки пострадавших среди личного состава и повреждений техники нет, добавили в командовании.

Объединенная оперативная группа обнаружила исходную точку с помощью средств разведки и передала это место иракским силам безопасности, которые выехали туда. На месте обнаружили бензовоз, приспособленный для запуска до 20 ракет.

Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

В целом американские чиновники зафиксировали 36 атак в Ираке и 37 в Сирии с середины октября.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.