По военной базе США в Сирии ударили 15 ракетами с территории Ирака

По американской военной базе в сирийском районе Румейлан боевики выпустили 15 ракет с территории Ирака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным командования накануне, по американскому военному объекту выпустили ракеты калибра 122 мм.

At approximately 2:15 p.m. on Dec. 3, 15 122mm rockets originating in Iraq were fired at the U.S. base Rumalyn Landing Zone in Syria. There were no injuries to personnel or damage to equipment.



