Премьер Чехии: Мы не будем заниматься внедрением евро

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его правительство не будет заниматься внедрением евро в стране.

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания правительства в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам Фиалы, в программном заявлении правительства этого не предусмотрено.

Кроме того, как отметил чешский премьер, до конца избирательного периода Чехия не будет соответствовать критериям, необходимым для введения евро.

"Дебаты должны быть сосредоточены на том, что действительно выгодно чешским гражданам и компаниям", – сказал Фиала.

Напомним, президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении высказался за переход страны на евро.

Чехия, одна из семи стран ЕС, которые не используют общую валюту ЕС, взяла на себя обязательства ввести евро, когда присоединилась к Евросоюзу в 2004 году, хотя дата введения евро остается за странами-членами.

Но "очень маловероятно, что Чехия достигнет контрольных показателей любого из Маастрихтских критериев в 2022 или 2023 году", говорилось в документе Нацбанка и Минфина Чехии в декабре 2022 года.