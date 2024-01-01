Президент Чехии: Пришло время перейти на евро

Президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении высказался за переход страны на евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Павел отметил, что пора делать конкретные шаги, которые в конечном итоге приведут к вхождению Чехии в еврозону.

"Пришло время, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства (введение евро). Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта – это логичное будущее", – отметил президент.

Чехия, одна из семи стран ЕС, которые не используют общую валюту ЕС, взяла на себя обязательства ввести евро, когда присоединилась к Евросоюзу в 2004 году, хотя дата введения евро остается за странами-членами.

Но "очень маловероятно, что Чехия достигнет контрольных показателей любого из Маастрихтских критериев в 2022 или 2023 году", говорилось в документе Нацбанка и Минфина Чехии в декабре 2022 года.

В ноябре 2022 года премьер-министр Петр Фиала подтвердил журналистам, что страна не перейдет на евро при его нынешнем правительстве, добавив, что он "не договорился о принятии евро, потому что мы не считаем это реалистичным на данный момент".

Напомним, Хорватия с 1 января 2023 года официально присоединилась к еврозоне, став двадцатым ее членом.