В Литве учителя возобновили забастовку на фоне принятия бюджета

Один из литовских профсоюзов педагогов во вторник возобновил забастовку с требованием существенного повышения заработной платы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Союз литовских работников образования LŠDPS возобновил протесты в связи с тем, что парламент будет голосовать за госбюджет на 2024 год.

LŠDPS требует существенного повышения зарплаты и готов согласиться на 15%, тогда как правительство предлагает 10% и говорит, что на большее повышение не хватает ресурсов. Профсоюз настаивает, что такое повышение лишь компенсирует инфляцию, но не решает проблему с тем, что заработная плата педагогов остается в целом невысокой и непривлекательной.

Кроме зарплаты, спор с Минобразования продолжается также относительно нагрузок и количества учеников в классе.

Перед этим профсоюз бастовал в последнюю неделю ноября.

Также забастовки педагогов прошли в Чехии, где они требуют увеличить финансирование сферы.