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Нидерланды, Германия и Польша договорились ускорить движение войск на восточный фланг НАТО

Вторник, 30 января 2024, 20:06

Представители Нидерландов, Германии и Польши 30 января подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представители трех стран-членов НАТО подписали письмо о намерениях более тесного сотрудничества в рамках проекта военной мобильности Европейского Союза во время форума Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала журналистам о важности иметь условия для быстрого развертывания войск до того, как возникнет любой возможный конфликт.

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"География такая, какая она есть. Это означает, что вы должны иметь возможность быстро перебросить войска из Нидерландов через Германию в Польшу", – пояснила она.

Вследствие полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и НАТО, и Европейский Союз начали ускорять подготовку на случай военного конфликта с Москвой. При таком сценарии они должны будут отправить значительные военные подкрепления через порты Северного моря через Германию и Польшу на восточный фронт.

Между тем силы НАТО до сих пор руководствуются целым рядом различных правил, начиная от предупреждения, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев.

В Альянсе еще в прошлом году предупреждали страны-члены о влиянии бюрократической волокиты на передвижение войск по Европе, предложив в качестве решения создание "военного Шенгена".

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