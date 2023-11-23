В НАТО призывают страны-члены создать военный Шенген

В НАТО предупредили страны-члены о том, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к значительным задержкам в случае возникновения конфликта с РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью агентству Reuters заявил начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк.

По его словам, он хотел бы видеть "военный Шенген" – зону свободного военного прохода вроде политической Шенгенской зоны, которая позволяет свободное передвижение в пределах большей части ЕС.

"В разгар войны в Украине РФ выпускала 50 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти снаряды должны дойти до гаубиц. Поэтому вы должны создать склады – для боеприпасов, топлива, запчастей и провизии", – подчеркнул Солфранк.

Он указал, что огромное пространство размещения войск в Европе, а также то, что не все они базируются на восточном фланге, означает, что Альянс должен быстро перебрасывать их со своих баз в нужное место.

"У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", – отметил Солфранк.

Сейчас войскам НАТО приходится руководствоваться различными национальными правилами, начиная от предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой болезней.

НАТО не должен побуждать Кремль к просчетам, создавая впечатление, что у Москвы может быть шанс на победу из-за неготовности Альянса, предупредил Солфранк.

"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне)", – сказал он.

В то же время глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр пожаловался, что есть избыток правил, но единственное, чего не хватает, – это времени, указав, что война РФ против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение – "это битва за логистику".

Ранее в НАТО утвердили контракт на замену флота своих самолетов дальнего радиолокационного слежения (AWACS), поскольку имеющийся парк воздушных судов Альянса приближается к завершению своего срока эксплуатации.

Перед этим в НАТО призвали страны-члены Альянса преодолеть протекционистские тенденции и согласование единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.