Между Римом и Будапештом разразился скандал из-за задержания итальянки в Венгрии

Италия возмущается условиями содержания в Венгрии своей гражданки, 39-летней Иларии Салис, по обвинениям в якобы причастности к насильственным нападениям на сторонников неонацистов, что вылилось в дипломатический скандал.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Венгерская прокуратура утверждает, что Салис и двое других фигурантов прибыли в Венгрию умышленно, чтобы "совершить стремительные нападения, которые могут нанести серьезный вред людям, считающимся ультраправыми".

Итальянка, которой инкриминируют сговор с целью совершения нападения с причинением тяжких телесных повреждений, не признает себя виновной.

Дело Салиса впервые привлекло внимание итальянцев в октябре прошлого года, когда ее отец заявил о суровых условиях содержания женщины. А бывший сокамерник Салис утверждает, что ее умышленно держат в камере, "полной крыс и насекомых".

В понедельник, 29 января, итальянские СМИ распространили фото Салис в суде в наручниках на руках и ногах, что вызвало немедленное возмущение министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. На следующий день он заявил о вызове посла Венгрии, которому сказал о чрезмерных мерах безопасности.

ФОТО: ANSA

Один из адвокатов женщины Эудженио Лоско утверждает, что такое поведение нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Он также говорит о нарушении права Салис на защиту – например, отказ предоставлять перевод отдельных материалов дела.

На ситуацию с содержанием Иларии Салис пока не реагировала премьер Италии Джорджия Мэлони, хотя ее к этому активно призывают представители как правительственной коалиции, так и оппозиции.

Это может бросить тень на усилия Рима и Будапешта, направленные на вхождение партии премьера Виктора Орбана "Фидес" в возглавляемую Мелони группу Европарламента "Европейские консерваторы и реформисты" в преддверии выборов в июне.