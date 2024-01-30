Між Римом і Будапештом спалахнув скандал через затримання італійки в Угорщині

Італія обурюється умовами утримування в Угорщині своєї громадянки, 39-річної Іларії Саліс, за звинуваченнями в нібито причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів, що вилилось у дипломатичний скандал.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації ВВС.

Угорська прокуратура стверджує, що Саліс та двоє інших фігурантів прибули до Угорщини навмисне, щоб "здійснити стрімкі напади, які можуть завдати серйозної шкоди людям, яких вважають ультраправими".

Італійка, якій інкримінують змову з метою вчинення нападу із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, не визнає себе винною.

Справа Саліс уперше привернула увагу італійців у жовтні минулого року, коли її батько заявив про суворі умови утримання жінки. А колишній співкамерник Саліс стверджує, що її навмисне тримають у камері, "повній щурів і комах".

У понеділок, 29 січня, італійські ЗМІ поширили фото Саліс у суді в кайданках на руках і ногах, що викликало негайне обурення міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Наступного дня він заявив про виклик посла Угорщини, якому сказав про надмірні заходи безпеки.

Фото: ANSA

Один із адвокатів жінки Еудженіо Лоско стверджує, що таке поводження порушує Європейську конвенцію з прав людини. Він також каже про порушення права Саліс на захист – наприклад відмову надавати переклад окремих матеріалів справи.

На ситуацію із утриманням Іларії Саліс поки не реагувала прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, хоча її до цього активно закликають представники як урядової коаліції, так і опозиції.

Це може кинути тінь на зусилля Рима й Будапешта, спрямовані на входження партії прем’єра Віктора Орбана "Фідес" в очолювану Мелоні групу Європарламенту "Європейські консерватори і реформісти" напередодні виборів у червні.