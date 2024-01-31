Германия поднимала в воздух истребители для перехвата военного самолета РФ

Германия подняла в воздух истребители своих ВВС для перехвата российского разведывательного самолета, который был замечен над Балтийским морем у ее берегов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС Германии.

Патруль подняли с авиабазы Лааге на северо-востоке Германии после обнаружения военного самолета РФ в международном воздушном пространстве у Рюгена, говорится в заявлении Люфтваффе.

Unsere QRA vom #TLG71 ist zu einem A-Scramble aus Laage aufgestiegen und hat vor Rügen im internationalen Luftraum eine 🇷🇺 Militärmaschine identifiziert, kurzzeitig begleitet, bevor diese wieder nach Osten abgedreht ist. Das Militärflugzeug IL -20M COOT-A flog ohne… pic.twitter.com/bHQWjaXjTb January 30, 2024

Немецкий истребитель ненадового сопровождал российский самолет, прежде чем тот повернул на восток, добавили в ведомстве.

"Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера", – заявили в ВВС Германии.

Ранее сообщалось, что в 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

После вторжения РФ в Украину НАТО значительно усилил свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет увеличения количества истребителей, наблюдательных самолетов и наземных средств противовоздушной обороны.

После неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре, расположенной очень близко к территории НАТО, члены Альянса перебросили дополнительные истребители в Румынию.

В октябре, после прорыва подводного трубопровода в Балтийском море, НАТО отправила в регион дополнительные силы и средства.