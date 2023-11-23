Немецкие истребители Eurofighter прибыли в Румынию для выполнения миссии НАТО

Четыре истребителя Eurofighter из состава ВВС Германии прибыли в среду в Румынию для наблюдения за воздушным пространством в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию Юга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

С понедельника самолеты усилят противовоздушную оборону на юго-восточном фланге НАТО. В течение последних недель уже были проведены широкие подготовительные мероприятия к развертыванию немецкого контингента, состоящего из 150 солдат.

"Вновь участвуя в усиленной миссии воздушного патрулирования Air Policing South с четырьмя истребителями Eurofighter, мы демонстрируем нашу солидарность с Румынией и сотрудничаем с целью защиты территории нашего союзника", – заявил посол Германии Пеер Гебауэр.

По информации посольства Германии в Бухаресте, для защиты немецкого контингента будет развернута "система защиты от малых беспилотных летательных аппаратов".

Германия также предлагает сопровождать и поддерживать среднесрочное укрепление румынского потенциала для "защиты от малых беспилотных летательных аппаратов".

650-километровая сухопутная граница между Румынией и Украиной стала объектом российских атак. В последние месяцы обломки беспилотников, которыми РФ обстреливала украинскую территорию, падали на территории Румынии.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением российских дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной.

В октябре в румынских населенных пунктах на границе с Украиной установили систему противодействия беспилотникам.